Modica, in Promozione il Frigintini ospita il Vittoria

La terz’ultima giornata del campionato regionale di Promozione per il tecnico del Frigintini calcio Città di Modica una piacevole novità. Per la prima volta dall’inizio del campionato, infatti, l’allenatore dei rossoblù Samuele Buoncompagni potrà contare su tutti i componenti la rosa dei titolari, con la sola eccezione di Simone Iozzia, squalificato. La gara con il Vittoria - ore 15 al Vincenzo Barone di Modica - vede favoriti i biancorossi ospiti impegnati a mantenere la terza posizione che consentirebbe ai biancorossi di affrontare il primo spareggio play off sul proprio terreno di gioco.