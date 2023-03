Modica, si presenta romanzo di Lorena Spampinato "Piccole cose connesse al peccato"

Domenica prossima, 19 marzo, alle 18, c’è il primo dei due appuntamenti con la presentazione di libri a Modica, in questo Marzo 2023. Nella sala dell’auditorium di piazza Matteotti, Lorena Spampinato, l’autrice de ‘Il silenzio dell’acciuga’, presenta la sua ultima fatica letteraria: Piccole cose connesse al peccato. Dialoga con l'autrice il giornalista Salvatore Cannata. La scrittrice catanese, edita da Feltrinelli, sarà la prima protagonista in questo 2023, della stagione di InTeatroLibri. Il secondo evento, invece, sabato 25, alle 18.30, al Mondadori BookStore Plaza Shopping di piazzale Bruno, con Marco Giangrande, l’autore di Che Male c’è, edito da Longanesi

Lorena Spampinato, 33 anni, catanese, con ‘Il silenzio dell’acciuga’, è stata fra gli autori proposti per il premio Strega 2020, su indicazione di Lidia Ravera. La fascetta di presentazione del suo ultimo libro, Piccole cose connesse al peccato, che sarà presentato domenica prossima, porta in calce la firma di una delle scrittrici siciliane più apprezzate in Italia e all’Estero, Nadia Terranova: “Lorena Spampinato ci mostra cosa accade nella vita segreta delle ragazze, con la capacità straordinaria di raccontare le piccole cose come sotto la lente di ingrandimento”. Piccole cose connesse al peccato, racconta la storia di un’età in cui l’urgenza di amare è la cosa più viva, la più feroce. Le settimane intense di Annina e di Enza, cugine, in un’estate vissuta in una località non lontana da Taormina, nella casa della nonna. Ma anche di Bruna, la ragazza più irregolare del paese e di Mirco, riferimento di un gruppo di ragazzi borderline.