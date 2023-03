Calcio di Eccellenza. E' la domenica del derby tra Comiso e Modica, assenze importanti tra i rossoblù

Sarà il “Peppe Borgese” di Comiso ad accogliere domani il derby tra i verde-arancio ed il Modica Calcio. La sfida tra due delle grandi protagonisti del calcio ibleo ha in palio punti preziosi per gli obiettivi stagionali di entrambe. All’andata furono i rossoblu ad imporsi al “Barone” con un netto 5-0 figlio della tripletta di Alessandro Prezzabile e delle reti di Andrea Scrugli e Antonio Falco.

Questi due però non saranno disponibili nella gara di ritorno. Un infortunio ferma infatti sia il difensore che l’attaccante. Assieme ai due, a seguire la squadra da vicino senza però poter essere a disposizione di mister Betta, ci saranno anche capitan Francesco Vindigni e Gaspare Pellegrino, fermati entrambi da infortuni subiti durante il match casalingo di domenica scorsa con la Leonzio.

“Sono quattro assenze importanti – dice Giancarlo Betta – ma sono certo che chiunque scenderà in campo darà il 100%. Ho infatti chiesto alla squadra, nella sua interezza, di dare continuità alle precedenti prestazioni non solo sul piano del risultato quanto su quello dell’approccio alla gara e della mentalità. È questa la chiave di tutto. Non sarà una gara facile come tutte da qui alla fine del campionato. Dobbiamo pensare di partita in partita, ad iniziare dai novanta minuti con il Comiso”.

Ad arbitrare il match sarà il veronese Pietro Brentegani, assistito dal palermitano Giuseppe Di Marco e da Elvira Rizzo di Enna.

Ecco i convocati di mister Giancarlo Betta, compresi gli indisponibili che saranno al fianco dei loro compagni dalla tribuna.

Portieri: Incatasciato, Scordino

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni

Centrocampisti: Ancione, Candiano, Guerci, Misseri, Pappalardo, Prezzabile, Riela, Sangarè

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica