Il sindaco Aiello: oltre 600mila euro per ripavimentare le strade di Vittoria e Scoglitti

Il Comune di Vittoria rifarà le strade dell’abitato urbano cittadino e della frazione di Scoglitti grazie alle somme che tre aziende energetiche verseranno all’ente per la costruzione di altrettanti impianti fotovoltaici nel territorio comunale. Si tratta di ben 620.071,55 euro derivanti dal versamento, quali misure di compensazione, che le aziende dovranno sostenere per la costruzione di ben quattro impianti. Si tratta dei campi agri fotovoltaici che verranno realizzati in contrada Pozzo Ribaudo dalla GDS Sole 05 srl, in contrada Fanello dalla ALLTECS srl e nelle contrade Serra San Bartolo e Pettineo da parte della SOLAER CLEAN ENERGY ITALY Italy srl. I tre impianti produrranno energia solare per complessivi 37.430.707,5 kwh all’anno. La giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione nella seduta di ieri dando immediata esecuzione agli interventi.

Lo schema di convenzione tra il Comune e le ditte prevede che gli interventi di scarificatura del manto stradale, fornitura e posa in opera dell’asfalto bituminoso siano a carico delle stesse ditte.

“Gli interventi riguardanti la ripavimentazione di tutte le strade urbane della città, ma anche extraurbane e di Scoglitti rappresentano una delle maggiori criticità con cui ci stiamo misurando. Questa amministrazione si è data all’atto del suo insediamento un preciso programma: reperire i soldi necessari per riparare tutto quello che è stato distrutto. Ma operare col bilancio in condizioni strutturalmente deficitarie non è stato facile. Così ce lo hanno consegnato. Impossibile spendere un solo euro se non per piccole riparazioni. La nostra è comunque una amministrazione che guarda ai servizi, alla funzionalità delle proprie infrastrutture urbane con grande attenzione, ricerca soluzioni e occasioni virtuose e ricadute economiche necessarie al risanamento del suo tessuto urbano; queste convenzioni ne sono la palese dimostrazione. Il buon governo, in senso politico-amministrativo, significa dare immediata concretezza all’utilizzo funzionale delle risorse finanziarie che si possono creare nei territori. Questo era nostro dovere e lo abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità”. Lo ha affermato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello.