Reiwa punta al polo di innovazione in Sicilia e investe sui talenti del territorio

“Vogliamo costruire un polo d’innovazione informatico e meccanico in Sicilia e per farlo abbiamo bisogno dei talenti migliori della nostra isola”.

Il progetto che REIWA Engine aveva già annunciato qualche mese fa prende forma. Il 2022 è stato l’anno dei traguardi con l’ingresso del fondo di investimento Cysero EuVeca e il premio SMAU per l’innovazione; il 2023 si annuncia l’anno della crescita internazionale del business, con alcuni importanti contratti di fornitura già siglati con i maggiori player internazionali del settore energy e l’apertura della sede a Dubai. Eppure il cuore di REIWA batte ad un ritmo siciliano: “Questa è la nostra terra e qui vogliamo costruire un polo d’innovazione capace di lasciare traccia” come spiegano i due fondatori, Salvo Salerno e Salvatore Occhipinti, rispettivamente CEO e CTO dell’azienda.

“Scontiamo purtroppo le conseguenze della fuga di cervelli: trovare talenti in Sicilia è davvero difficile, ma noi non ci arrendiamo. Abbiamo aperto la posizione per 10 ingegneri, ma non abbiamo ancora trovato le persone giuste per completare il team e vorremmo farlo con un’alta percentuale di siciliani”.

Tra le prime attività c’è quella sviluppata in occasione del Sicily Business Forum, l’evento che ha riunito venerdì 17 marzo oltre 500 imprenditori presso l’hotel Baia Verde in un incontro di grande ispirazione con ospiti come Arrigo Sacchi, Paolo Nespoli, Federica Marchionni e Leopoldo Gasparro. Un evento di cui REIWA Engine è stata sponsor, omaggiando dieci biglietti d’ingresso ai giovani più brillanti dei Dipartimenti di Economia e Ingegneria dell’Università di Catania. “È stata una grande emozione partecipare circondato da giovani così meritevoli. Ringrazio i docenti Rosario Faraci, Giovanni Moscato e Mario Cacciato per la collaborazione preziosa”.

Il dono per i ragazzi è solo la prima delle attività previste da REIWA, che sta contattando anche atenei di altre regioni per chiedere di poter entrare in contatto con giovani di talento nel settore dell’ingegneria. Tra le idee già in cantiere c’è quella di organizzare dei “REIWA Days”, con iniziative e incontri destinati proprio ai giovani laureandi.