Augusta, mancata assistenza ai familiari: arrestato 51enne

I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato un pregiudicato megarese 51enne in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. L’uomo, dalla separazione dalla moglie nel 2012, non ha mai ottemperato agli obblighi di assistenza familiare non corrispondendo le somme dovute per il mantenimento della donna. L’Autorità Giudiziaria ha infine emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti dell’uomo, che dovrà espiare la pena di sei mesi di reclusione presso il Carcere di Brucoli.