Palermo, notte di follia e di fiamme per le vampe di San Giuseppe

Una notte di follia insensata ha tenuto svegli gli abitanti dei quartieri periferici della città di Palermo. Notte di roghi, di scontri con le forze dell’ordine per impedire che le vampe venissero spente, di pericoli assurdi. E’ andata così la notte delle vampe di San Giuseppe a Palermo.I roghi spenti solo all’alba si lasciano dietro le spalle poliziotti feriti dal lancio di sassi, un mezzo dei vigili del fuoco danneggiato irreversibilmente e tanta paura e danni. l’ennesima dimostrazione di inciviltà di una città che non riesce a imparare a gestire tradizioni, come quella delle vampe, che altrove in Europa sono diventate uno spettacolo sotto il controllo delle autorità, qui restano una pericolosa battaglia senza quartiere.

Agenti di polizia feriti per il lancio di pietre verso i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che cercano di spegnere le vampe di San Giuseppe che sono state accese in ogni quartiere di Palermo sono state la costante. Anche quest’anno il piano di prevenzione non è riuscito a fermare una tradizione molto pericolosa. Una vera e propria bomba sociale e di sicurezza