Furgone di un panificio di Partinico danneggiato dal fuoco

Un incendio ha danneggiato questa notte un furgone di un esercizio commerciale a Partinico (Palermo) in via Raffaello Sanzio, zona periferica della città. Sono intervenuti i vigili del fuoco. L'allarme è scattato al centralino dei pompieri intorno alle 2,30. L'intervento ha evitato danni all'abitazione vicina. Ad indagare sono i carabinieri. Si attende la relazione dei funzionari del comando provinciale di Palermo di via Scarlatti per stabilire le cause che hanno innescato il rogo.