Palermo, tentano di rubare le porte di una scuola per bruciarle: fuggono

La Rap ha pulito strade e piazze e rimosso la legna per le vampe in diversi quartieri e alcunir agazzini hanno divelto le porte dalle scuole pubbliche per ricostruire i falò. E' successo nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo nell'istituto scolastico Paolo Borsellino. Alcuni ragazzini sono entrati dalle finestre e hanno cercato di portare via le porte della aule. Il piano è fallito grazie all'intervento del custode che ha fatto fuggire i vandali. La scuola ha presentato denuncia e sono in corso le indagini della polizia per risalire agli autori.