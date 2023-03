Comiso: si presenta il libro di Fernando Muraca “Liberi di cadere, Liberi di Volare”

Sarà presentato il prossimo 22 marzo, a Comiso, il libro “. “Liberi di cadere, liberi di volare”, scritto da Fernando Muraca (Città Nuova, collana Passaparola).

La presentazione si terrà alle 19 presso la Sala Paolo VI - Centro Pastorale Francescano (via degli Studi 56). L'evento è organizzato dall'Ufficio diocesano per la Cultura, in collaborazione con gli uffici diocesani Comunicazioni sociali, Pastorale Familiare, Servizio di Pastorale Giovanile, Ufficio per l’Insegnamento della Religione cattolica. Introdurrà il dialogo con l'autore il professor Giuseppe Di Mauro (vicedirettore dell'Ufficio diocesano per la Cultura).

Una storia vera, drammatica e alto valore esistenziale, ispira il romanzo di Fernando Muraca (nella foto) e racconta la vicenda umana di una donna e dei suoi due figli. Un episodio drammatico ha segnato una linea di cesura nella sua esistenza fino a spingerla oltre la soglia della disperazione e dell’angoscia. Le decisioni che stava per assumere si sono arrestate un minuto grazie ad un incontro, inatteso, ma non casuale.