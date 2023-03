Educazione alimentare tra le materie scolastiche, proposta legge di Minardo (Lega)

“E’ l’ora di dare spazio nelle scuole e nel mondo della formazione all’educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani” lo dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo annunciando la presentazione a Montecitorio di una proposta di legge per introdurre il nuovo insegnamento nelle scuole, nelle università e negli enti di formazione.

“Da anni - spiega Minardo - l’Organizzazione mondiale della Sanità e l’Unione Europea invitano a dare uno spazio importante nelle politiche istituzionali e nella scuola all’educazione ai consumi alimentari e poi ci sono i dati allarmanti che arrivano dalle rilevazioni effettuate in particolare sulla popolazione giovanile che individuano nelle cattive abitudini alimentari e nella pratica di stili di vita poco sani la causa dell’aumento dell’obesità e la degenerazione in numerose patologie”.

Obiettivo della proposta di legge presentata da Minardo e firmata da numerosi deputati di maggioranza è dunque l’introduzione a partire già dal prossimo anno scolastico e accademico della materia ‘educazione alimentare, ambientale e stili di vita sani’. Il nuovo insegnamento promuoverà gli stili di vita sani e la conoscenza delle basi della nutrizione, delle scelte alimentari salutari ma anche delle etichette alimentari e della sostenibilità alimentare.