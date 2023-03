Il Catania dei record promosso in serie C con sei giornate d'anticipo

Il Catania batte ilCanicattì 4-1 in trasferta allo stadio Tomaselli di Caltanissetta e torna in Serie C con sei giornate d'anticipo. La squadra rossazzurra del presidente di origine di Solarino, ma australiano di nascita, Ross Pelligra festeggia così il ritorno fra i professionisti dopo il fallimento e la ripartenza dal campionato di Serie D. A sei giornate dal termine del campionato, grazie alla vittoria di oggi, la squadra allenata da Giovanni Ferraro ha ottenuto matematicamente il primo posto nel girone I della serie D. Questa sera la squadra rossazzurra sfilerà per le vie di Catania a bordo di un pullman scoperto per celebrare la promozione insieme ai suoi tifosi. Oggi bastava un punto, ne sono arrivati tre, che proiettano il Catania a 75 punti dopo 28 giornate, e a quel +22 in classifica che certifica il ritorno in C.

Poco più di otto mesi dopo il 13 luglio 2022, data del nuovo inizio, il Catania SSD celebra insieme ai suoi tifosi la promozione in Serie C ma anche e soprattutto la rinascita che propiziata proprio dalla convinta adesione al progetto del Presidente RossPelligra. La società rossoazzurra ha annunciato sul proprio sito internet di voler "vivere la grande e bella emozione odierna con chi ci ha sempre sostenuto e perciò vi diamo appuntamento a stasera, per esultare insieme: il pullman del Catania che ringrazia Catania è partito alle 20 da Piazza Mancini Battaglia ed ha proceduto lentamente e con cautela fino a Piazza Europa. Gli sguardi, le voci e l’entusiasmo dei calciatori e dello staff tecnico, sono arrivate da un mezzo scoperto, simbolo della volontà di coinvolgere tutti e di coltivare la vicinanza che abbiamo".

I COMPLIMENTI AL CATANIA DI ENZO BIANCO

"Il Catania è tornato tra i professionisti. Di certo non un traguardo, ma un passaggio cruciale per la rinascita della nostra squadra del cuore. Forza Catania. Complimenti alla Società, all'allenatore, ai giocatori, ai tecnici. Ai meravigliosi tifosi che hanno reso possibile questa bellissima impresa". Così Enzo Bianco, ex sindaco e candidato alle prossime elezioni per una lista civica del capoluogo etneo, sulla promozione del Catania in Serie C.