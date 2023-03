Il Siracusa sotto di un gol dopo 5 minuti, poi dilaga e cala il poker al Milazzo

Il Siracusa cala il poker contro il Milazzo e resta a -1 dalla capolista Nuova Igea Virtus. Al “Nicola De Simone” pronto riscatto degli azzurri dopo il ko di domenica scorsa a Barcellona. Senza gli squalificati Maimone, Privitera e Belluso, Cacciola affida a Giordano le chiavi del centrocampo e schiera Iraci nel tridente offensivo a supporto di Savasta e Ficarrotta. In difesa Manservigi preferito ad Ababei. La gara inizia in salita per gli aretusei, colpiti a freddo dal gol di Kari, che fa centro su assist di Rando. Veemente la reazione dei padroni di casa, che trovano subito il gol del pareggio: cross di Magro, il portiere Lo Monaco respinge la palla che arriva nella zona di Fratantonio che, di destro, la indirizza all’angolino basso. Al 23’ Ficarrotta impegna Lo Monaco, che vola a deviare in angolo la sua punizione. Il Milazzo non sta a guardare e Muzzo esalta i riflessi di Genovese, che respinge la sua conclusione ravvicinata. Dall’altra parte, grande opportunità per Savasta il quale, però, non controlla bene in area su cross di Iraci e grazia il portiere avversario. Al 40’ il numero 7 azzurro ci prova su punizione, la palla sorvola la traversa. Tre minuti dopo però il Siracusa si porta in vantaggio con Ficarrotta, che supera un difensore, entra in area e in diagonale batte il portiere avversario. Nell’ultima azione del primo tempo Gitto sciupa l’occasione del pari, calciando alto.

Nella ripresa il Siracusa incrementa il bottino con il rigore che Savasta si procura e trasforma spiazzando l’estremo difensore milazzese. Al 16’ Iraci calcia a botta sicura ma Gazzè si immola e salva il Milazzo. E’ però un secondo tempo a senso unico. I padroni di casa dominano e concedono agli avversari un solo tiro in porta, quello parato da Genovese a Jantus. Al 37’ gli azzurri restano in 10 per l’espulsione di Fratantonio per doppia ammonizione. Nella stessa occasione, rosso anche per Montagno su indicazione dell’assistente. Al 40’ Ficarrotta, servito sul filo del fuorigioco da Palermo, fissa il risultato sul definitivo 4-1. A fine gara applausi per tutti.

(Nella foto Mattia Fratantonio)