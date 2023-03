Catanzaro una città impazzita di gioia, i giallorossi tornano in serie B dopo 17 anni

Catanzaro rivive i fasti calcistici del passato con la promozione matematica in serie B, ottenuta con cinque giornate d'anticipo grazie alla vittoria fuori casa con la Gelbison sul neutro di Salerno. È stato un perentorio 2-0 per la formazione guidata da Vincenzo Vivarini, accompagnata nella trasferta campana da quasi diecimila tifosi, conquistato a conclusione di una prestazione che ha confermato le grandi qualità tecniche dimostrate nel corso di tutto il campionato. Un dominio assoluto quello della squadra giallorossa, con un ruolino di marcia che ha registrato ben 27 vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta ad opera della Viterbese. I gol realizzati sono stati 88, 23 dei quali ad opera di Pietro Iemmello, e 13 quelli subiti.

Il Catanzaro torna così nella serie cadetta dopo 17 anni di purgatorio nei campionati minori. Ed il pensiero non può non andare alla storia prestigiosa di una squadra che é stata la prima, nella storia calcistica della Calabria, a conquistare prima la serie B e poi la A. I giallorossi ottennero la prima promozione nel massimo campionato nel 1971 e poi un'altra nel1976 e un'altra ancora due anni dopo. Dal 1959 al 1984 il Catanzaro he sempre giocato in serie A e nel campionato cadetto. E proprio per quel che riguarda la massima serie è ancora vivo tra tifosi giallorossi il ricordo della la vittoria per 3-1ottenuta dal Catanzaro, allenato all'epoca da Carletto Mazzone, all'Olimpico contro la Roma. Una partita caratterizzata dalla prestazione di Massimo Palanca, detto "'o rey", il calciatore più famoso della storia della squadra giallorossa, che realizzò tutte e tre i gol di quella memorabile giornata, uno dei quali grazie alla sua specialità: la palla in rete, con un sinistro beffardo e imprendibile, direttamente da calcio d'angolo.Palanca, nel corso della sua carriera, ne ha realizzati 13 in questo modo. Massimo Palanca ha rivissuto quei momenti felici ed ha voluto fare i complimenti a quella squadra che gli ha dato enormi soddisfazioni anche sul piano umano. "Il Catanzaro, con la promozione in serie B ottenuta oggi con cinque giornate di anticipo - ha commentato - ha compiuto un'impresa straordinaria. La promozione in B é un risultato ottenuto con pieno merito, grazie ad un gioco di grande qualità e ad un ruolino di marcia semplicemente impressionante. Conservo un ricordo straordinario della mia esperienza a Catanzaro. É stata una tappa fondamentale per la mia carriera e per la mia stessa vita".La città, al termine dell'incontro con la Gelbison, é come impazzita, con caroselli di auto, le strade invase dai tifosi, cori festosi e centinaia di bandiere e striscioni. Un entusiasmo di cui si é fatto portavoce il sindaco, Nicola Fiorita. "Oggi la città è in festa - ha detto Fiorita - e io posso dire di essere veramente il sindaco felice di una città felice".