Tentano assaltare postamat nel Foggiano, allarme mette in fuga i banditi

Tentato assalto con esplosivo allo sportello automatico degli uffici postali di via Manzoni ad Ascoli Satriano, nel Foggiano. E' accaduto la scorsa notte: il boato è stato violentissimo ed è stato udito in tutto amatil paese. Il sistema di allarme è entrato immediatamente in funzione e non ha consentito ai malviventi, pare fossero almeno in quattro, di portar via quanto contenuto nella cassa automatica. Sul posto hanno operato i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza dell'ufficio postale e quelle presenti nella zona.