Il Messina non si ferma più: biancoscudati sbancano a Potenza ed escono dalla zona playout

Il Messina corre e sembra non volersi fermare più. I biancoscudati hanno sbancato Potenza, vincendo con il miimo sforzo per 1 a 0. La vittoris in terra lucana vale la zona salvezza diretta, una posizione che sembrava irraggiungibile a dicembre.

Inizio gara favorevole ai lucani, pericolosi con la punizione di Di Sole, parata dall’ottimo Fumagalli. I giallorossi crescono di intensità e si fanno vedere in avanti con le incursioni dell’ispirato Perez. Al 42′ Fumagalli anticipa in uscita Caturano, vanificando, così, una insidiosa verticalizzazione degli avversari. Nel recupero, i biancoscudati vanno vicini al vantaggio: Kragl serve magistralmente Perez, che conclude a botta sicura, ma il pallone viene respinto da Sbraga a portiere battuto.

Avvio di ripresa particolarmente vivace su entrambi i fronti. Gli ospiti collezionano angoli e sbloccano il punteggio all’11’, quando Ibou Balde, finalizza l’assist di Kragl, a coronamento di una micidiale ripartenza. Il Potenza potrebbe subito pareggiare, ma il tiro di Laaribi centra l’incrocio dei pali. Al 28′ Helder Balde va in rete ma a gioco fermo, dopo una mischia. Al 38’ rigore per i padroni di casa, fischiato dall’arbitro per un fallo in area di Konate su Verrengia. Caturano va sul dischetto e calcia incredibilmente a lato.