Calcio di Eccellenza. Un Modica rimaneggiato e senza grinta "si consegna" al Comiso: verdarancio quasi sul velluto (2 a 0)

Il derby tra Comiso e Modica va ai verdarancio che regolano la squadra di Betta con due gol nel secondo tempo. Il Modica ha avuto poche occasioni, la più chiara con il solito Agodirin (nella foto), intorno alla mezzora del primo tempo. Assenze pesanti nel Modica che ha dovuto rinunciare a Pellegrino e Vindigni, entrambi infortunati. Per i rossoblù diventa problematico conservare un posto nei play off visto anche il calendario che vede la squadra rossoblù , da qui alla fine del torneo, impegnata a Taormina e Barcellona con la capolista Nuova Igea. Il Comiso, con i tre punti conquistati a spese del Modica si mette al riparo dalla lotteria dei play out.