Operazione antidroga nel Nisseno, 15 arresti

Una vasta operazione antidroga, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, è in corso nelle province di Caltanissetta, Agrigento e Catania nei confronti dei presunti componenti di un'organizzazione che avrebbe gestito lo spaccio di cocaina (ma anche di marijuana e hashish) nella zona del cosiddetto "Vallone", tra Mussoneli e le località limitrofe. Complessivamente sono 15 le persone arrestate (uno ai domiciliari), indagate a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Dda. Gli indagati, attraverso il continuo approvvigionamento garantito da canali di rifornimento individuati nelle province di Catania e Agrigento, "avrebbero gestito - sottolineano gli inquirenti - una rilevante attività di spaccio di sostanze stupefacenti".