Aggiornamento professionale, accordo Seus - Cefpas

Al via un accordo di collaborazione tra Seus e Cefpas per l'aggiornamento professionale obbligatorio dei circa 2.800 autisti-soccorritori del 118 siciliano. L'intesa con il commissario del Cefpas, Giovanna Segreto, è stata siglata da Riccardo Castro, presidente del C.d.A. della Seus che ha portato a compimento l'iter iniziato dalla precedente gestione. Sono previsti un corso di Blsd (sulle tecniche di Primo Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare di base con impiego di defibrillatore semiautomatico) e un corso di Gestione pre-ospedaliera del trauma, in entrambi i casi della durata di una giornata di 8 ore e con 25 partecipanti per volta. L'accordo ha validità di due anni e comunque fino al completamento di tutte le edizioni previste dei corsi, che avranno inizio nelle prossime settimane.