Xi Jinping a Mosca: "Sono fiducioso che la visita sarà fruttuosa"

Il presidente cinese Xi Jinping, è arrivato oggi a Mosca, per una visita di due giorni. E' il suo primo viaggio all'estero da quando è stato rieletto per un terzo mandato come capo di Stato.

"La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili", ha detto Xi al sul arrivo nella capitale russa, citato dall'agenzia Ria Novosti, aggiungendo che il suo viaggio servirà "per lo sviluppo dell'interazione strategica e la cooperazione pratica" fra i due Paesi. "Sono fiducioso che la visita sarà fruttuosa e darà nuovo impulso allo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Russia di partenariato globale e cooperazione strategica in una nuova era", ha sottolineato il leader cinese, secondo il quale Russia e la Cina intendono lavorare insieme per promuovere il "multilateralismo" e la "governance globale in una direzione più giusta e razionale", sulla base dei principi delle Nazioni Unite. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha riferito che Xi e il presidente russo Vladimir Putin discuteranno del piano di pace cinese per l'Ucraina nel loro incontro previsto alle 16,30 ora locale (le 14.30 italiane).