Siracusa, la Cgil: no all’autonomia differenziata e alla regionalizzazione della scuola

La Flc e la Cgil si sono riunite in assemblea presso il salone della Cgil di Siracusa (viale Santa Panagia 207) per ribadire il proprio “no” a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione della scuola e dell’istruzione e per avviare una raccolta di firme al fine di presentare una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare.

“Noi crediamo che questo sistema – denuncia il segretario della Flc Cgil di Siracusa, Gianni La Rosa – porterà ancora di più ad aumentare il divario tra le regioni più ricche e quelle che hanno meno risorse ed in questo modo non si riuscirà a garantire il diritto allo studio a tutti i nostri studenti in maniera omogenea. Non ha senso parlare di concorsi regionali, di reclutamento diverso da regione a regione, di gabbie salariali o anche di programmi didattici differenti, l'istruzione deve essere unica a livello nazionale”.

“Sono 50.000 le firme necessarie – spiega la segretaria della Flc Cgil nazionale, Graziamaria Pistorino – per portare la legge in Parlamento perché venga discussa. La scadenza della raccolta è il 9 maggio 2023. Con la regionalizzazione sarebbe negato il pari esercizio dei diritti su tutto il territorio nazionale, a partire dal diritto allo studio. Le scuole si differenzierebbero sulla base delle disponibilità economiche delle diverse Regioni, il divario Sud-Nord non potrebbe che aumentare, la diffusione uniforme di scuole dell’infanzia e tempo pieno sarebbe definitivamente negata, il curricolo di istituti tecnici e professionali potrebbe essere modificato in base agli investimenti e agli interessi delle imprese del territorio, il valore legale del titolo di studio sarebbe in contraddizione con la realtà di una scuola eterogenea nei programmi, negli strumenti e nelle risorse”.