Ospedale di Siracusa, conferiti incarichi ai direttori di Nefrologia e Pneumologia

Il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha conferito gli incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa perl e unità operative di Nefrologia e Pneumologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Il primo è stato conferito a Massimo Matalone, specializzato in Nefrologia medica all'Università di Catania nel 1995. Tra i vari incarichi di dirigente medico di Nefrologia in strutture ospedaliere di Mantova e Verona, Massimo Matalone nella sual unga esperienza professionale ha ricoperto tra l'altro il ruolo di responsabile della Dialisi peritoneale e direttore facente funzione dell'Uoc di Nefrologia dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Per l'Unità operativa complessa di Pneumologia dell'ospedale di Siracusa è risultato vincitore Salvatore Bellofiore, specializzato in Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio nel 1996 ed in Tossicologia medica nel 1996 all'università di Catania con una lunga esperienza di dirigente medico pneumologo in diverse Aziende ospedaliere catanesi, presso il Servizio di Fisiopatologia respiratoria all'Arnas Garibaldi di Catania, titolare dell'incarico dirigenziale del laboratorio di Fisiopatologia respiratoria e dell'incarico dirigenziale di Meccanica respiratoria e Prove da sforzo cardiorespiratorie, dirigente medico di Fisiopatologia respiratoria nel reparto di Chirurgia toracica del Policlinico Vittorio Emanuele. "Stiamo proseguendo speditamente alla conclusione delle numerose procedure concorsuali per direttori di strutture complesse che abbiamo bandito - dichiara il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra - dotando i reparti di direttori di comprovata esperienza al servizio degli utenti e per dare stabilità all'organizzazione dei tanti reparti ospedalieri e dell'area territoriale retti per decenni da direttori facente funzioni".