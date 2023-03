Vittoria, taglio del nastro per il posto di Polizia all'ospedale "Guzzardi"

A Vittoria, il Questore di Ragusa Giusy Agnello ha ufficialmente ricevuto in consegna col taglio del nastro, dal Direttore Generale dell’ASP 7 di Ragusa, Fabrizio Russo, i locali destinati a Posto di Polizia, situati all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del Prefetto Giuseppe Ranieri, del Direttore Medico di Presidio Giuseppe Drago, del Primario del Pronto Soccorso Giuseppe Molino, del Dirigente del locale Commissariato con personale dipendente, dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, delle massime Autorità civili e militari e di appartenenti alla Deputazione Nazionale e Regionale. Non era presente, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha diffuso una nota. "Per un disguido non dipendente dalla mia volontà - afferma Aiello - non ho potuto partecipare alla inaugurazione del presidio di Polizia istituito presso l’ala recentemente inaugurata del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vittoria.

Finalmente è stato dato riscontro a una domanda di sicurezza che in tanti nel nostro territorio abbiamo posto.

Complimenti al Commissario Fabrizio Russo, col quale mi scuso per non avere potuto presenziare alla inaugurazione, al Questore Giusy Agnello, alla quale plaudo per avere disposto l’immediata istituzione del servizio, al Prefetto Giuseppe Ranieri e a tutte le Autorità presenti. Ho partecipato con la mente e il cuore alla iniziativa. Non potevo diversamente".