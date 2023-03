Trascura il suo cancro per assistere la madre disabile: morta a Floridia

Un storia triste arriva da Floridia. A segnalarla è una nostra lettrice. E' la storia di Ivana, 44 anni, morta per il cancro. La donna sapeva di essere affetta da questa patologia, ma non si è curata adeguatamente nonostante un calvario durato due anni con un ciclo di chemio ed una cura sperimentale a Milano. Ivana Lantieri si prendeva cura della madre disabile. Pur di non lasciarla da sola, ha trascurato i primi sintomi della malattia. La donna diceva "non posso controllarmi non posso lasciare mia madre sola". E quando ha deciso di tentare il tutto per tutto a Milano, era oramai troppo tardi. Ivana lascia un figlio, Giuseppe.