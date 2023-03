In fiamme l'auto di una donna di Solarino in sosta a Floridia-VIDEO

In fiamme questa mattina prima dell'alba un'auto a Floridia. Si tratta di una Fiat Punto di colore arancione, andata completamente distrutta dal rogo. La vettura risulta di proprietà di una donna di Solarino e si trovava in via Michele Abate, traversa di corso Vittorio Emanuele . Stamane verso le 4,30 è partito l'incendio del veicolo. Ancora non è stato stabilito se si è trattato di un incendio doloso, oppure di un caso accidentale. Le fiamme hanno pure annerito la parete di una struttura che si trovava dove la Punto era parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa che hanno spento le fiamme, evitando che il fuoco si propagasse ad altre auto in sosta.