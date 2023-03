Vandali a Partinico nel Parco giochi della Parrocchia

È stato completamente distrutto il parco giochi annesso alla Parrocchia SS. Salvatore di Partinico (PA), dove tutti i giochi in legno sono stati divelti e resi inutilizzabili. A fare l'amara scoperta i volontari dell'associazione Invisibili evidenze, gli stessi che gestiscono l'area, aperta durante il periodo invernale solo di sabato e domenica. Vandalizzata anche la postazione all'ingresso per l'accoglienza. "Un gesto del genere evidenzia che esistono delle problematiche sociali da superare e lo si può fare solo facendo aggregazione", affermano i volontari che intendono denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. "I vandali devono essere puniti severamente. La lotta dell'amministrazione non si fermerà", aggiunge il consigliere comunale Gianni Montoleone.