Lo trovano in possesso di 18 dosi di crack: ai domiciliari a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 33enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di circa 12 grammi di crack, suddivisi in 18 dosi, e la somma in contante di € 125,00 in banconote da piccolo taglio, verosimilmente riconducibile all’attività di spaccio.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.