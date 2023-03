Elezioni a Ragusa, Cateno De Luca "sposa" la causa civica del sindaco uscente Cassì

L’onorevole Cateno De Luca, attraverso il suo movimento civico, ha ufficializzato oggi il suo sostegno a Peppe Cassì come ricandidato a sindaco di Ragusa. De Luca ha sottolineato l’importanza di continuare il processo di rinnovamento della classe politica, oltre che presentare il proprio progetto per i Comuni.

Il parlamentare regionale, ex sindaco di Messina, ha affermato che il suo movimento sta definendo le proprie interlocuzioni nei comuni dove si vota, ma la concentrazione massima è per la città di Ragusa. De Luca ha riconosciuto il lavoro svolto dal sindaco uscente, Cassì, e ha dichiarato di aver definito un’intesa con lui per una strategia civica, in cui il suo movimento metterà in campo le migliori risorse.