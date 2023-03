Le #100Cene di Emergency arrivano a Modica il 30 marzo a "La Sirenetta"

Dopo quella di inizio marzo al Murphy’s di Pozzallo, questa volta si va a cena a Modica. L’occasione la fornisce l’iniziativa nazionale di Emergency #100 Cene, che coniuga l’amore

per la buona cucina con quello per le giuste cause: cene e pranzi organizzati da chef, ristoratori e volontari per sostenere le attività degli ospedali di EMERGENCY.

La storica associazione di Gino Strada, Emergency - Gruppo di Pozzallo, dà appuntamento il 30 marzo ore 20.30 a La Sirenetta, il ristorante dello chef Gianluca Cannizzaro, in via Sorda Sampieri 79A, a Modica. Gli organizzatori raccomandano di prenotare chiamando il 3334061061 o il 333 901 9625