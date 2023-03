Cancelleri: non sono fuori dai 5Stelle, a Catania al fianco di Enzo Bianco

"Non ho ruoli elettivi all'interno dei Cinquestelle, non ho ruoli organizzativi all'interno dei Cinquestelle. Quindi, quando mi chiedono 'lei si è allontanato?', io rispondo che sono rimasto ben saldamente fermo dove ero prima. Io non me ne sono andato da nessuna parte". Lo afferma l'ex vice sottosegretario alle Infrastrutture ed ex leader dei Cinquestelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri,rispondendo ad una domanda dell'AdnKronos durante una trasmissione 'L'Intervista' in onda sull'emittente siciliana Rei Tv, in merito ai suoi 'rapporti' con il Movimento di Giuseppe Conte. "Le mie idee - aggiunge- i miei valori e la mia storia sono sempre gli stessi. Cosa sia successo io non lo so. Io non sono uscito dal Movimento cinque stelle. Se qualcuno mi dice che il movimento mi ha messo alla porta - conclude Cancelleri- mi sta dando una notizia ma questa è un'altra storia…". In queste settimane, Giancarlo Cancelleri 'lavora' al fianco di Enzo Bianco, che recentemente ha ufficializzato la sua ricandidatura a sindaco di Catania in vista del voto amministrativo di fine maggio.