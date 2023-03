Poker: online oppure no?

I giochi sono gli stessi, ma l’esperienza è completamente diversa. Stiamo parlando dei casinò online e dei casinò “fisici”, due declinazioni del gioco che presentano ognuno dei punti di forza peculiari, che in questo articolo andremo a vedere in dettaglio, con particolare riferimento al poker.

I casinò offline in Italia

Prima di procedere ad un’analisi sui pro e contro delle due forme di gioco, prendiamo in considerazione la situazione italiana nel suo complesso, sia per quanto riguarda l’online sia per quanto riguarda le case da gioco tradizionali.

Nel nostro Paese il gioco “fisico” è legale soltanto nelle strutture autorizzate dallo stato ad esercitare il gioco d’azzardo, attraverso il rilascio di una apposita licenza. In Italia esistono solo quattro casinò, che si trovano tutti nel nord Italia:

Casinò di Venezia;

Casinò di Sanremo;

Casinò di Campione d’Italia;

Casinò di Saint-Vincent.

Da segnalare che si tratta di Case da gioco particolarmente prestigiose e di rilevante valore, anche storico. In particolare, il casinò di Venezia è considerato il primo casinò al mondo, essendo stato aperto nel 1638 (anche se in una location diversa da quella attuale) con l’autorizzazione ufficiale della Repubblica Serenissima.

La collocazione dei casinò non è causale: tutte le strutture sono infatti situate in corrispondenza dei confini con stati stranieri, quali la Svizzera e la Francia per Saint-Vincent, Montecarlo e la Costa Azzura francese per Sanremo e la Slovenia per Venezia. Il casinò di Campione d’Italia si trova in una exclave italiana in Svizzera, una location in cui può fare diretta concorrenza alle Case da gioco del Ticino.

Dal punto di vista legislativo, la regolamentazione del gioco è contenuta all’interno del Codice Penale ed è integrata dal cosiddetto Decreto Balduzzi, poi convertito nella Legge dell’8 novembre 2012, n. 189, che punta tra le altre cose a prevenire la ludopatia, cioè la forma patologica del gioco.

I casinò online

In Italia il settore del gioco online ha visto il suo sviluppo a patire dal 2011, anno in cui è avvenuta la regolamentazione. I casinò online sono infatti stati resi legali nel nostro Paese dal decreto n. 98 del 6 luglio 2011, una regolamentazione che si era resa necessaria per distinguere con chiarezza gli operatori legali da quelli non autorizzati. Inoltre, con la regolamentazione è stato tutelato il giocatore che ha la sicurezza di giocare su piattaforme che rispettano gli elevanti standard imposti dal legislatore. Non da ultimo, è stato anche generato un introito per lo stato.

Nel corso degli anni la legislazione è stata integrata con altri provvedimenti, finalizzati a garantire la massima tracciabilità e trasparenza per i giocatori e a limitare la pubblicità per gli operatori del settore.

In particolare, nel 2018 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Dignità (decreto-legge del 12 luglio 2018, n.87) che ha imposto delle severe limitazioni al settore con il fine di contrastare il gioco patologico. Dal 1 gennaio 2019 è infatti vietata in Italia qualsiasi forma di pubblicità per il gioco e per le scommesse, in qualsiasi forma (in TV, alla radio, su Internet e nelle sponsorizzazioni).

Per ottenere la licenza, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), le aziende devono ottemperare a numerosi requisiti, tra i quali:

essere società costituite nella forma di società per azioni;

gestire giochi in Europa con un fatturato minimo di 1,5 milioni di euro relativo agli ultimi due anni;

la sede legale deve essere in uno dei Paesi dell’UE;

i membri del consiglio di amministrazione devono essere affidabili;

fornire servizi con un alto profilo tecnico;

deve essere fornito un servizio di supporto in lingua italiana per gli utenti;

il payout dei giochi (o RTP, Return To Player, cioè ritorno ai giocatori) deve essere di almeno il 90%; in altre parole, mediamente, il 90% delle somme giocate da tutti i giocatori deve essere restituito in forma di vincite;

la vincita deve obbligatoriamente essere pagata entro una settimana;

il software utilizzato deve essere controllato ed approvato al fine di prevenire frodi;

deve essere garantita la sicurezza dei depositi e delle transazioni bancarie;

devono essere rispettate le normative per quanto riguarda la prevenzione del gioco patologico;

i dati devono essere trattati in modo legale.

Tutte queste norme rendono la legislazione italiana una delle più stringenti al mondo e per questo si può dire che nel nostro Paese il giocatore che gioca nelle piattaforme autorizzate è tutelato dalle truffe o dal furto di dati, che purtroppo sono invece all’ordine del giorno sulle piattaforme illegali.

Vantaggi e svantaggi

Rispetto ai casinò fisici, i casinò virtuali e le piattaforme di casinò online presentano diversi vantaggi e per questo hanno visto fin dalla regolamentazione una crescita costante, spesso a scapito proprio delle strutture tradizionali, che invece hanno dovuto affrontare un periodo di forte crisi. Tra i casinò italiani, quello che ha vissuto la situazione peggiore è quello di Campione d’Italia, che è stato dichiarato fallito nel 2018 per poi riaprire con una nuova gestione all’inizio del 2022.

Uno degli svantaggi delle Case da gioco “fisiche” è la loro collocazione geografica che sfavorisce soprattutto i clienti provenienti dal centro e dal sud Italia. Per loro, una serata al casinò richiede di pianificare un lungo viaggio oppure un soggiorno in una delle quattro località citate sopra.

Il gioco online, invece, non ha limiti geografici perché per giocare a poker online è sufficiente avere un collegamento ad Internet. Se una volta era necessario avere un computer, oggi si è diffuso anche il gioco tramite smartphone con le specifiche app. Si può dire quindi che il poker online sia – nel vero senso della parola – a portata di mano.

Un elemento a favore del poker online è la possibilità di migliorare il proprio gioco e le propria strategia grazie alle risorse di apprendimento che le migliori piattaforme di poker mettono a disposizione dei propri utenti. Uno dei siti più longevi, presente online fin dagli anni ’90, ad esempio, offre una vasta serie di risorse gratuite che i giocatori possono consultare per apprendere meglio le regole o le mani più forti. Le loro proposte permettono agli utenti di poter fare pratica attraverso le loro proposte di gioco, come il Texas Holdem o il più classico poker. Inoltre, questo pilastro del mercato italiano ha sviluppato versioni di gioco che rendono ogni partita più veloce ma senza comunque perdere l’anima del gioco. In ogni modo, questo operatore mette a disposizione un’ampia scelta di gioco che permette ad ogni giocatore di scegliere l’opzione più giusta per il suo livello, potendo quindi fare pratica e studiare ogni parte del gioco, come la più complicata scala poker e diventare presto campioni.

Inoltre, i casinò fisici richiedono spesso un abbigliamento consono per poter accedervi. Anche se non esiste più un vero e proprio dress code come avveniva in passato – ad eccezione di alcune aree più esclusive come il privé, soprattutto in orario serale – le case da gioco si riservano di vietare l’accesso a chi si presenta con canottiere, pantaloncini corti, tute da ginnastica, ciabatte o infradito. Tutto questo non rappresenta ovviamente un problema per i casinò online, dato che non è richiesta la presenza fisica del giocatore.

Conclusione

I puristi del poker sostengono che l’esperienza di gioco in un casinò tradizionale sia completamente differente rispetto all’online. Certo, giocare in un palazzo storico come Palazzo Ca Vendramin Calergi, affacciato sul Canal Grande di Venezia, è un’esperienza unica che ogni appassionato dovrebbe fare almeno una volta nella vita. Ma nella quotidianità il discorso è diverso e oggi il livello di coinvolgimento delle poker room virtuali non ha nulla da invidiare alle case da gioco “fisiche”.

Uno dei vantaggi del poker online è che è possibile partecipare in modo semplice a tornei internazionali, tenendo in questo modo alta la motivazione a migliorare il proprio gioco. C’è anche la possibilità di trovarsi ad affrontare avversari da tutto il mondo scelti in modo casuale dall’algoritmo, sicuramente una variabile capace di movimentare il gioco. Da non dimenticare poi il servizio di supporto, che è disponibile ad ogni ora in lingua italiana, come previsto dalla legge.

Infine, i casinò online offrono spesso anche dei vantaggi in denaro ai giocatori con cui i casinò “fisici” non possono competere. Stiamo parlando dei bonus, che vengono elargiti alla registrazione sulla piattaforma o al deposito di denaro da parte del giocatore. I casinò più prestigiosi, inoltre, mettono a disposizione dei migliori giocatori degli esclusivi programmi fedeltà che consentono l’accesso a tornei dedicati e anche a corsi di formazioni con giocatori professionisti.