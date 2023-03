Vittoria tappa del Giro di Sicilia, appuntamento al 12 Aprile

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, assieme al Consigliere Delegato per le politiche sportive, Fabio Prelati, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del Giro ciclistico di Sicilia indetta dal Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. La città è la protagonista dell'arrivo della 2^ tappa, Canicattì- Vittoria, di 193 km prevista per il 12 aprile. "Un evento sportivo - afferma Aiello - che proietterà la nostra città su palcoscenici internazionali. Oltre ad essere un'occasione importante per promuovere il nostro territorio si determina una ricaduta positiva anche in termini di infrastrutture, con il rifacimento del tratto stradale interessato per una somma di 1.500.000 di euro così come annunciato dall'Assessore Alessandro Aricò. Il tratto stradale va dalla Fontana della Pace a oltre il Mc Donald's, poi verso il Mercato ortofrutticolo e fino all'ingresso di Vittoria dallo stradale per Santa Croce Camerina". Il Sindaco nel suo intervento ha espresso apprezzamenti per la scelta ed ha ringraziato il Presidente Schifani e la Giunta regionale per l'interesse mostrato verso la città.