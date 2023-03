Vittoria, mercuriale agricola: Commissione di mercato al lavoro

La Commissione di mercato, reinsediata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Aiello dopo cinque anni di azzeramento, è già al lavoro per affrontare il ripristino della mercuriale agricola, cioè la pubblicazione dei prezzi delle contrattazioni giornaliere dei vari prodotti ortofrutticoli negoziati al mercato di contrada Fanello.

Il servizio era stato interrotto a causa di alcuni problemi legati alle rilevazioni dei prezzi.

“Le criticità emerse, serie e fondate, meritano un necessario e ulteriore approfondimento che la Commissione di mercato svolgerà nei prossimi giorni allo scopo di ripristinare la diffusione del listino prezzi. La mercuriale dovrà essere presentata non solo in una nuova veste, ma deve essere rivolta a tutelare meglio la trasparenza commerciale, gli interessi dei produttori agricoli e di tutti gli operati del mercato di Fanello”, ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.