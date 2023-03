Elezioni a Catani. L'assessore Messina: la DC non appoggia Zappalà, fedeli al centrodestra

Le dichiarazioni apparse sulla stampa circa l’appoggio della Democrazia Cristiana al candidato sindaco Zappalà per la Città di Catania nulla hanno a che vedere con la Democrazia Cristiana che ha recentemente partecipato alle elezioni regionali e che oggi è presente all’ARS con cinque deputati e due assessori. “Siamo componenti del Governo e alleati affidabili e fedeli della coalizione di centrodestra che guida la Regione", dichiara l’assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica, Andrea Messina. "La scelta del candidato sindaco di Catania è attualmente oggetto di confronto tra i partiti della coalizione che stanno valutando la migliore proposta nell’interesse della buona amministrazione della città. Come precisato anche dal Commissario Regionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, le dichiarazioni rese in questi giorni attraverso la stampa sono frutto di esternazioni rese da soggetti che nulla hanno a che fare con la DC che noi rappresentiamo in seno al Governo e che, con il simbolo della bandiera crociata di sturziana memoria, è registrata come gruppo parlamentare all’ARS”.