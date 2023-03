Taormina, indetto un bando per Audizione Cantanti Lirici: iscrizioni entro il 10 aprile

La Fondazione Taormina Arte Sicilia e la Fondazione Luciano Pavarotti congiuntamente indicono due giorni di audizioni per il reperimento di cantanti lirici in ruoli comprimari da impegnare nel “Trittico” di Giacomo Puccini (Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi) prodotto dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia previsto nell’ambito della stagione estiva 2023 presso il Teatro Antico di Taormina. Le audizioni sono aperte ai cantanti residenti o domiciliati in Italia, fino a 33 anni di età e si terranno il 17 aprile 2023 a Modena presso il Teatro Comunale Pavarotti-Freni e il 19 aprile 2023 a Taormina presso il Palazzo dei Congressi. Il bando ha come obiettivo principale la valorizzazione del talento giovanile nell’ambito dell’opera lirica, costituendo una preziosa opportunità per i giovani artisti di realizzarsi professionalmente in un contesto di respiro internazionale. La scadenza dell’iscrizione al bando è fissata per il 10 aprile alle ore 13.00 e le domande devono essere inviate a: info@lucianopavarottifoundation.com con l’allegato modulo di partecipazione.