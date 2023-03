Altavilla Milicia, Giornata mondiale contro il razzismo: iniziativa di studenti italiani e stranieri

Ottanta studenti dell’istituto comprensivo Mons. Gagliano di Altavilla Milicia e venti ragazzi extracomunitari si sono dati appuntamento nella cittadina palermitana per celebrare la Giornata mondiale contro il razzismo.

I minori hanno partecipato alle iniziative promosse nell’ambito del progetto “Sport: stare bene nello stare insieme”, promosso dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e proposto dall’Associazione Palma Team Volley, dalla Cooperativa sociale Novi Familia e da Maria Ficano English Centre.

Nella mattinata i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi sul tema dell’immigrazione attraverso la visione di un video, presso il salone del Santuario, mentre nel pomeriggio hanno giocato insieme a pallavolo, sfidandosi in un mini torneo presso la palestra comunale.

“La conoscenza del fenomeno migratorio – spiega Andrea Lo Casto, responsabile dell’Asd Palma Team Volley – e l’integrazione tra ragazzi italiani e stranieri, attraverso lo sport, è la chiave per promuovere la cultura dell’accoglienza e della fratellanza. Una cultura che combatte i pregiudizi razziale, mettendo al primo posto le persone. Il progetto, che prevede diverse iniziative durante tutto il corso dell’anno, ha proprio questo obiettivo”.