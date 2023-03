Siracusa, giornata mondiale sulla sindrome di Down: inclusione a scuola

“Inclusione a scuola” e “Qualità della vita per i soggetti con sindrome di down”. Sono i due macrotemi attorno ai quali, in occasione della Giornata mondiale sulla sindrome di Down, su iniziativa della sezione di Siracusa dell’AIPD – Associazione Italiana Persone Down – si sono confrontati all’Urban Center esponenti delle istituzioni, del mondo della scuola e della sanità, dell’associazionismo e delle professioni.

La prima sessione, che si è sviluppata per l’intera mattinata ed i lavori della quale sono stati coordinati dal giornalista Prospero Dente, è stata dedicata all'inclusione scolastica. E’ toccato all'avv. Maurizio Benincasa, presidente della FIRST - Federazione Italiana Rete, Sostegno e Tutela della Disabilità – assieme alle dirigenti scolastiche dell'Istituto "Antonello Gagini", professoressa Giovanna Strano, e dell'istituto Alberghiero "Federico II di Svevia", entrambi di Siracusa, professoressa Carmela Accardo, condurre il folto uditorio attraverso alcuni snodi fondamentali di un cammino che resta assai impegnativo non ultimo per il riaffiorare di pregiudizi e luoghi comuni.