L’Olio di Sicilia protagonista al concorso nazionale “Ercole Olivario”

Tre Premi conseguiti nelle due categorie in gara al concorso, sei Menzioni d’Onore, oltre a due Premi nella sezione a latere “La Goccia d’Ercole”: sono questi i lusinghieri risultati che delineano il successo ottenuto dalla Sicilia a Perugia, dove si è svolta la cerimonia di proclamazione dei vincitori della XXXI edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ed Agenzia ICE, il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari Sede di Pescara.

I produttori siciliani premiati sono: nella categoria Dop/Igp Fruttato Medio, l’azienda Rollo di Ragusa, che si è posizionata al primo posto con l’etichetta Letizia Dop Monti Iblei Gulfi, e l’azienda agribiologica Rosso di Chiaramonte Gulfi (Rg), che si è classificata al terzo posto con l’etichetta Villa Zottopera Dop Monti Iblei Gulfi; nella categoria Extravergine Fruttato Medio, la Società agricola Giovanni Cutrera di Chiaramonte Gulfi (Rg) con l’etichetta Riserva.

Per quanto riguarda le Menzioni di Merito, i siciliani premiati sono: l’Azienda Agricola Biologica Miceli & Sensat di Roccamena (Pa), che si è aggiudicata la Menzione “Olio Biologico” con l’olio e.v.o. biologico “U’ Ciuri” Olio Igp Sicilia; l’azienda Etna Island, che ha ricevuto la Menzione “Giovane Imprenditore”, riservata ai migliori titolari under 40 degli oli ammessi in finale; l’azienda Terraliva di Frontino Giuseppina con sede a Siracusa, assegnataria della Menzione “Impresa Digital Communication”; le aziende Etna Island, Terraliva di Frontino Giuseppina, Frantoi Cutrera, che hanno infine ottenuto la Menzione “Impresa Donna”.