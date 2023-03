Corsa clandestina dei pony a Palermo: driver finisce contro un'auto

Corsa clandestina in mezzo al traffico all' Albergheria, poi lo schianto contro un'auto dei calessi trainati da un pony. E' quanto si vede in un video, postato su Instagram, di una gara clandestina che si è svolta in orario notturno in via Mongitore a Palermo. Le immagini, pubblicate dal canale "Sicilia Vhs", mostrano una competizione tra due driver a bordo dei rispettivi calessi. A un certo punto l'imprevisto. Dopo un centinaio di metri, infatti, uno dei due guidatori non è riuscito a rallentare né a evitare l'impatto con un'auto che lo precedeva. Uno scontro violentissimo dopo il quale il driver è stato sbalzato dal calesse. Anche l'altro sfidante è finito sulla vettura.Polizia e carabinieri, dopo avere visionato le immagini del video, hanno avviato indagini per identificare i due sfidanti ele persone che li seguivano su scooter.