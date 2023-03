Ferrovie, domani l'avvio del cantiere Taormina - Fiumefreddo

Domani, alle 10,45, al cantiere di Trappitello (Taormina) si tiene la presentazione dell'avvio dei lavori sulla tratta Taormina-Fiumefreddo, lungo la linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania-Messina, nell'ambito del progetto nazionale "Cantieri Parlanti". Saranno presenti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, il commissario straordinario dell'opera, Filippo Palazzo, l'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Luigi Ferraris e l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. Durante l'incontro sarà dato l'avvio ai lavori sulla tratta Taormina-Fiumefreddo, intervento che rientra nel quadro della velocizzazione e potenziamento complessivo della linea Palermo-Catania-Messina. Taormina è al centro dei lavori di Rfi per il completamento del raddoppio ferroviario Messina-Catania, in particolare nell'ambito del lotto funzionale tra Fiumefreddo e Letojanni, che il gruppo WeBuild si è aggiudicato per un valore di circa 640 milioni di euro. Quando verranno ultimati i lavori per il raddoppio ferroviario, si potrà percorrere in treno la tratta Taormina-Catania e da lì sino all'aeroporto di Fontanarossa in 30 minuti.