Quattro provvedimenti del questore di Ragusa nell'ambito di misure di prevenzione sono stati notificati a Ragusa e a Modica in relazioni ad episodi di violenza domestica. I provvedimenti hanno raggiounto, a Ragusa, un cittadino originario di Enna e un extracomunitario. A Modica le misure di prevenzione hanno riguardato un sessantenne, per condotta violenta contro l'ex compagna, e un 46enne per maltrattamenti in famiglia.