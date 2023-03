Bando per la manutenzione delle strade a Palermo, l'Ance: si apre una nuova era

"La pubblicazione del bando per l'accordo quadro sull'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche, è per noi una grande vittoria". Lo afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi a seguito della pubblicazione della gara che sarà espletata dall'Urega. "Ci siamo a lungo battuti perché si potesse perseguire la strada dell'affidamento ai privati di un servizio essenziale per la città e a lungo trascurato per carenze di organico e mezzi, sostenendo con forza, come unica soluzione possibile, quella dell'affidamento delle opere direttamente alle imprese tramite un accordo quadro. La pubblicazione di questo bando - conclude Miconi - sancisce una nuova era, da noi a lungo auspicata, nella manutenzione delle strade della nostra città".