Italia Nostra: tutelare il Teatro Greco di Siracusa e non mercificare

talia Nostra esprime "la più sentita solidarietà" al direttore del Parco Archeologico di Siracusa Antonello Mamo oggetto, nei giorni scorsi, di attacchi "tesi a screditarlo e di minacciosi avvertimenti". Sul tavolo, l'utilizzo "incongruo e improprio" del Teatro greco. "Il Teatro Greco, noto in tutto il mondo per la sua imponente ed armoniosa bellezza, è il monumento simbolo della grecità della città; è bene ribadirlo - affermano le Sezioni di Siracusa e Melilli di Italia Nostra - Questo dovrebbe indurre la città a riflettere se 'custodire il fuoco o adorare le ceneri'. Italia Nostra, consapevole della responsabilità della preservazione del patrimonio culturale, in ogni sua declinazione, per le generazioni a venire, ritiene che si debba 'custodire il fuoco', piuttosto che lasciare in eredità 'ceneri da adorare'. Che è quello che si rischia con la mercificazione del patrimonio, piuttosto che con la tutela e la corretta valorizzazione".