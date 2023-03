Acate, quelle edicole votive che "custodiscono" momenti di storia locale

Edicole votive in via di estinzione ad Acate seppure memoria di eventi indimenticabili. Quelle più antiche si trovano nelle case del centro storico, solo qualcuna è presente nei diversi quartieri del centro abitato e in quasi tutte una lucina le illumina. Una di queste è visibile in via Cesare Battisti, all’angolo con via XX Settembre. L’icona ha una storia legata agli eventi della seconda guerra mondiale, che tante vittime provocò tra la popolazione civile.

La strada, nel 1943, era l’ultima del paese in direzione di Vittoria, estrema periferia, con qualche fabbricato ad un solo piano delimitato da recinzioni in muratura.

Il 12 luglio un pesante bombardamento alleato proveniente da contrada Montecalvo distrusse la casa della famiglia Carrubba, causando la morte di tre innocenti, ma miracolosamente risparmiò l’abitazione della famiglia Di Noto, distante poche decine di metri dall’altra.

Crollò solo un muro e non fece danni alle persone perché tutti i membri da qualche giorno si erano rifugiati in campagna nei pressi di Mazzarrone.

L’anno successivo i proprietari vollero tributare il loro ringraziamento alla Madonna, incastonando la sacra nicchia sul prospetto della casa. Ad eseguire l’opera fu uno dei capomastri più apprezzati dell’epoca, Vincenzo Nicaso, protagonista nei tanti lavori edili eseguiti ad Acate nel dopoguerra e durante il boom economico.

L’edicola votiva di via Cesare Battisti fa parte delle cinquanta ritratte dal compianto parroco Don Rosario Di Martino, che nel 1998, in una mostra fotografica organizzata al Castello, mise a disposizione di appassionati e studiosi il frutto di una lunga ricerca condotta in vari centri della provincia iblea. Era il decimo anno della consacrazione della città alla Madonna.

I soggetti principali, testimonianza popolare della devozione e del sacro, sono l'Immacolata, l'Annunciazione, la Sacra Famiglia, la Fuga in Egitto, le Madonne del Carmelo, delle Grazie, del Santissimo Rosario e di Gulfi, la Pietà.

Nelle due foto, rispettivamente, Vincenzo Nicaso, al centro, con gli amici e compagni di lavoro, Rosario Caruso, a sinistra, e Giovanni Gianninoto, a destra, e l’edicola da lui realizzata nel 1944.