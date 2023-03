Consiglio europeo, approvata alla Camera la risoluzione della maggioranza

L'Aula della Camera approva la risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo. Approvata anche una parte della risoluzione del Terzo Polo, su cui sono arrivati anche i voti della maggioranza considerato il parere favorevole del governo.Respinti, invece, tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni. Su richiesta di Stefano Candiani (Lega), il testo verrà trasmesso dalla Camera al Parlamento europeo ed alla Commissione europea.

"Risponderò prevalentemente alle cose che non condivido - ha detto Meloni nell'Aula della Camera durante il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue - cercando di guadagnare tempo perché siamo impegnati al Quirinale sempre in vista del Consiglio Europeo, ma sono molte le questioni che non condivido: dico di più, ho sentito una grande quantità di cose false e la considero una buona notizia" perché "quando c'è bisogno di dire cose che non sono vere evidentemente non si ha molto da dire su quello che vero è. Partiamo dal tema dell'immigrazione, il tema principalmente attenzionato. In ben due interventi dell'opposizione si dice che io ho detto che Cutro è una disgrazia e invece è una tragedia. Avviare una polemica su una cosa che ho ampiamente detto è francamente bizzarra". La premier ha ricordato che nel suo discorso di ieri in Senato ha usato sia il termine "disgrazia" sia "tragedia", parlando del naufragio di migranti.