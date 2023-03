Università, al San Raffaele di Milano 150 posti in più in Medicina

Sono 150 i posti in più messi a disposizione dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (UniSR) per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, salendo da 600 a 750. Si confermano a 60 i posti del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e a 150 i posti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (International MD Program), dei quali 86 riservati ai cittadini comunitari e ad essi equiparati e 64 stabiliti per i cittadini non comunitari residenti all'estero. È quanto stabilito, per l'anno accademico 2024-2025, dai bandi di ammissione appena approvati dall'ateneo. Novità importante è l'ammissione alla selezione degli studenti iscritti al penultimo anno di scuola secondaria superiore, insieme con quelli dell'ultimo anno o già in possesso del relativo titolo di studio. Il primo periodo delle prove di ammissione è composto da due sessioni, la prima a maggio e la seconda a luglio 2023. È previsto anche un secondo periodo di test, con apertura ristretta agli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola o già in possesso del diploma, sempre di due sessioni, in febbraio e in marzo del 2024. I candidati, in possesso dei necessari requisiti, potranno partecipare a tutte le sessioni di test. La graduatoria verrà redatta sulla base del miglior punteggio ottenuto tra le prove sostenute e sarà pubblicata a marzo 2024.