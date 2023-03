Ragusa, al Centro Studi Rossitto si presenta il libro "Sicilia svelata: prima dei Greci"

Venerdì 24 marzo, alle ore 18, al Centro Studi Feliciano Rossitto (Via Ettore Majorana, 5 - Ragusa), Saverio Scerra (archeologo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa), presenterà il volume “Sicilia svelata: prima dei Greci” (Centro Studi Helios, Ragusa, 2022, pp. 298) di Ignazio Caloggero (presidente AIPTOC, Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali).

Una Sicilia raccontata secondo i concetti che stanno alla base dell’Interpretazione del Patrimonio Culturale (Heritage Interpretation) che – scrive l’autore - «mirano a “svelare” il significato più profondo delle cose». Caratteristica innovativa del libro è la sua “espandibilità”: attraverso un insieme di QR-Code è possibile accedere ad ulteriori schede web contenenti immagini, video e file multimediali di approfondimento. In relazione ai vari luoghi, «le informazioni sono completate da schede che fanno parte della Carta Archeologica Multimediale di Sicilia (CAMS) contenente oltre 3.500 siti archeologici catalogati e georeferenziati».

L’autore, Ignazio Caloggero (classe 1959), è direttore del Centro Studi Helios e Presidente di AIPTOC (Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali). Ha scritto numerosi volumi e articoli aventi come oggetto la promozione del patrimonio culturale siciliano. È autore del primo archivio multimediale e multi-tematico contenente oltre diecimila schede del “Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale di Sicilia e Malta” fruibile online per la collettività: www.lasiciliainrete.it.