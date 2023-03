Modica: efficientamento energetico finanziato per tre scuole e per il centro anziani

Quattro edifici pubblici di proprietà del Comune di Modica subiranno un profondo rinnovamento energetico grazie al finanziamento da 840 mila euro ottenuto dall’Ente di Palazzo S.Domenico nell’ambito dell’avviso CSE 2022 relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali. Nel dettaglio gli immobili che ne beneficeranno saranno i due plessi della Scuola Denaro – Papa, il plesso Sacro Cuore della Giacomo Albo ed il centro anziani del quartiere Sorda. Gli interventi riguarderanno l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione degli infissi, il relamping e la sostituzione di pompe di calore. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che così commenta questo ennesimo risultato nel campo del rinnovamento energetico iniziato durante il suo primo mandato da Sindaco: da tempo avviato il processo di efficientamento energetico degli immobili comunali attraverso i fondi di Agenda urbana con finanziamenti di oltre 10 milioni di euro. Quest’ultimo risultato rappresenta un ulteriore passo avanti verso gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti e in linea con il Piano di azione per l’energia sostenibile PAESC approvato dal consiglio comunale. Tutte le azioni in ambito energetico messe in atto dall’amministrazione con l’obiettivo di raggiungere una riduzione di almeno il 40% della CO2 entro il 2030 ci rassicurano sul raggiungimento del risultato e auspichiamo già di poter raggiungere tale obiettivo entro l’arco temporale del prossimo mandato amministrativo”.