Marsala, nonna Vincenza Giattino ha festeggiato i 100 anni: gli auguri del Comune

Festeggiato tra i propri cari il compleanno di Vincenza Giattino, cui ha pure partecipato - in rappresentanza dell'Amministrazione Grillo - l'assessore Giacomo Tumbarello, nonché il consigliere e amico di famiglia Michele Accardi. Alla lucidissima nonnina è stata consegnata la targa istituzionale “Città di Marsala”, con i complimenti per il bel traguardo raggiunto. Vedova di Giuseppe Amodeo, Vincenza Giattino è tuttora circondata dall'affetto dei figli Agata, Francesca e Antonino, assieme ai 6 nipoti e ai 7 pronipoti. Originaria di via XIX Luglio, nonna Vincenza ha sempre amato cucinare, coltivando anche la passione per il punto croce.