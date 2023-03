Salute: disturbi del sonno e come trattarli

A tutti capita di tanto in tanto di dormire male per una o più notti, ma quando questa situazione si ripete con regolarità può portare a problemi di salute più complessi. Il numero di ore di sonno di cui si ha bisogno per stare bene varia da persona a persona e cambia con l’età: bambini e adolescenti dormono più ore rispetto alle persone anziane. In generale, i problemi del sonno si risolvono nel giro di un mese. Se questo non accade è bene cercare una soluzione attraverso abitudini più sane o, se necessario, con il sostegno di un professionista.

Segnali e cause dei disturbi del sonno

Le cause che possono portare a un disturbo del sonno sono numerose e non sempre facili da identificare. Alcune persone hanno il sonno più leggero, oppure hanno bisogno di più tempo per addormentarsi. In molti casi, circostanze stressanti e cambiamenti importanti possono portare a maggiori difficoltà nel riposare per l’intera durata della notte. È comune, ad esempio, avere problemi di sonno dopo la nascita di un bambino oppure durante periodi di stress intenso sul lavoro. Soffrire di disturbi mentali, come depressione o ansia, è un altro fattore che contribuisce a fare insorgere i disturbi del sonno.

Tra i segnali di questi problemi troviamo difficoltà ad addormentarsi, risvegli frequenti e lunghi periodi di veglia durante la notte, oppure risvegli al mattino presto e impossibilità di riprendere sonno. A questi si accompagnano altri sintomi come cattivo umore, irritabilità, difficoltà di concentrazione e sensazione di non essere riposati quando ci si alza da letto. Nel lungo termine ciò può comportare difficoltà relazionali, nello studio e sul lavoro, oppure nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane, stanchezza durante il giorno, maggiore appetito e impulso a fare spuntini più spesso.

In che modo affrontare i disturbi del sonno

Quando i disturbi del sonno durano più di un mese, in particolare se ci si sente al tempo stesso stressati oppure se si presentano sintomi di depressione o ansia, affrontare il problema con uno psicologo è ideale per evitare un peggioramento ulteriore. La terapia online è un ottimo strumento per affrontare problemi psicologici nel modo più accessibile e comodo. Una piattaforma su cui provarla è disponibile quando si clicca qui , dove si trova anche una lista di psicoterapeuti di Catania specializzati in diversi disturbi che possono essere alla base di problemi del sonno. L’efficacia della terapia contro condizioni come ansia e depressione è buona e arriva a ridurre i sintomi nell’80-90 per cento dei casi, permettendo anche di ritrovare il riposo notturno.

Un altro modo spesso efficace per attenuare i sintomi dei disturbi del sonno è attraverso il cambiamento di alcune abitudini quotidiane. Cercare di mantenere una certa regolarità negli orari in cui ci si corica e ci si alza da letto aiuta di solito a dormire meglio. È poi consigliato creare un ambiente che favorisca il riposo, evitando di portare schermi luminosi in camera da letto e concludendo invece la giornata con un libro oppure qualche minuto di stretching. Ridurre il consumo di alcol e caffeina, in particolare nelle ore che precedono il riposo, contribuisce ad addormentarsi prima e rimanere addormentati più a lungo. Fare esercizio fisico regolarmente è un altro modo per rilassare corpo e mente: essere attivi durante il giorno aiuta quindi a dormire meglio la notte. Può infine essere utile annotare su un diario le proprie preoccupazioni prima di coricarsi, così da sgombrare la mente in vista del riposo notturno.

In caso di disturbi del sonno gravi e prolungati, che non migliorano mettendo in atto i cambiamenti ora descritti, è importante consultare il proprio medico di base per escludere che alla base del problema vi siano condizioni di natura fisica.